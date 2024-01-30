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30 січня 2024, 10:10

У Гонконгу подали заявку на запуск спотового біткоїну-ETF

Гонконгський підрозділ китайського керуючого активами Harvest Fund Management направив до Комісії з цінних паперів та ф'ючерсів (SFC) пропозицію про запуск спотового біткоїн-ETF. Про це пише Tencent News.

Гонконгський підрозділ китайського керуючого активами Harvest Fund Management направив до Комісії з цінних паперів та ф'ючерсів (SFC) пропозицію про запуск спотового біткоїн-ETF.

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Що відомо

Відповідно до видання, регулятор може дозволити лістинг продукту після завершення святкування Місячного Нового року (15 лютого).

Співрозмовники Tencent News повідомили, що SFC може наслідувати таку ж тактику, що і SEC, схваливши відразу кілька заявок на запуск інструменту. Наразі інших заявників немає.

Читайте: Ажіотаж навколо запуску біткоїн-ETF вщухає

У січні СOO HashKey Лівіо Вен зазначив, що близько десятка компаній у Гонконгу вивчають можливість запуску спотових біткоїн-ETF.

Також джерела повідомили, що SFC може дозволити погашення паїв біржових фондів у криптовалюті. Позиція відрізняється від SEC, яка схвалила цей процес лише у грошовій формі.

Передісторія

SEC дозволила запустити біткоїн-ETF 10 січня. Дозвіл створювати біржові фонди, що дозволяють інвесторам безпосередньо торгувати забезпеченими біткоіном акціями, став знаковою подією для сектора цифрових активів. До цього Комісія не давала схвалення упродовж 10 років.

Читайте: Спот Bitcoin-ETF: чи вдасться на них заробити вже 2024 року

Джерело: Мінфін
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