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27 січня 2024, 12:10

Ажіотаж навколо запуску біткоїн-ETF вщухає

Ажіотаж навколо запуску спотових біткоїн-ETF вщухає, а темпи продажів зменшуються. Останні дні тижня на ринку навіть фіксували відтік коштів. Про це пише Bloomberg.

Ажіотаж навколо запуску спотових біткоїн-ETF вщухає, а темпи продажів зменшуються.

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Інтерес падає

Приплив коштів інвесторів у спотові біржові інвестиційні фонди (ETF) на біткоїні 24 січня виявився найнижчим за весь час з моменту запуску фондів 11 січня. Інтерес до довгоочікуваних біткоїн-ETF падає після рекордних розпродажів у перші декілька днів.

Нагадаємо, що у перший торговий день спотовим біткоїн-ETF було продано акцій на $4,6 млрд.

За даними JPMorgan Chase, загальний чистий відтік коштів десяти біткоїн-ETF 24 січня становив близько $153 млн. Це третій поспіль день чистого відтоку.

Втім, аналітики Bloomberg Intelligence вважають, що попри уповільнення попиту, запуск спотових біткоїн-ETF став найуспішнішим в історії серед подібних фондів як за обсягом торгів, так і за припливом.

Передісторія

SEC дозволила запустити біткоїн-ETF 10 січня. Дозвіл створювати біржові фонди, які дадуть змогу інвесторам безпосередньо торгувати забезпеченими біткоїном акціями, став знаковою подією для сектора цифрових активів. До цього Комісія не давала схвалення протягом 10 років.

До теми: Спотові Bitcoin-ETF: чи вдасться на них заробити вже 2024 року

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Prya
Prya
27 січня 2024, 15:29
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