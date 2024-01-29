Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім задекларував 0,71 BTC.
29 січня 2024, 15:52
Голова Миколаївської області Кім задекларував біткоїн
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Деталі
Придбаний 16 березня 2022 біткоїн зберігається на криптовалютній біржі Binance.
Згідно з декларацією, актив має дружина політика Юлія Кім.
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Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що біткоїн у вівторок, 23 січня, торгувався на рівні $39 тисяч. Останній тиждень перша криптовалюта зайшла до ведмежого тренду і нарешті провалила психологічну позначку.
Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну» вартість біткоїна станом на 29 січня становить $42,082.
Джерело: Мінфін
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