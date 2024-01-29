Голова Миколаївської області Кім задекларував біткоїн

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Деталі

Придбаний 16 березня 2022 біткоїн зберігається на криптовалютній біржі Binance.

Згідно з декларацією, актив має дружина політика Юлія Кім.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що біткоїн у вівторок, 23 січня, торгувався на рівні $39 тисяч. Останній тиждень перша криптовалюта зайшла до ведмежого тренду і нарешті провалила психологічну позначку.

Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну» вартість біткоїна станом на 29 січня становить $42,082.