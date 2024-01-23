Биткоин провалил уровень $40 тысяч

Биткоин во вторник, 23 января, торгуется на уровне $39 тысяч. Последняя неделя первая криптовалюта зашла в медвежий тренд и наконец провалила психологическую отметку.

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Как показывают данные CoinMarketCap, пробитие вниз отметки 40 тысяч произошло еще вечером 22 января и после этого тренд не изменился.

Динамика цены биткоина за последнюю неделю / Источник: CoinMarketCap

Традиционно за биткоином двигаются и другие криптовалюты. Вот такая ситуация наблюдается на рынке.

Источник: Cryptorank

Как отмечают аналитики, на негативные настроения трейдеров могла повлиять появившаяся вечером 22 января информация — инвесторы продали акции GBTC на сумму свыше $2 млрд, причем 22 млн акций стоимостью около $1 млрд реализовала криптовалютная биржа FTX.

Напомним, что в начале января SEC одобрила дюжину заявок от компаний на биткоин-ETF.

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