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23 января 2024, 12:05 Читати українською

Биткоин провалил уровень $40 тысяч

Биткоин во вторник, 23 января, торгуется на уровне $39 тысяч. Последняя неделя первая криптовалюта зашла в медвежий тренд и наконец провалила психологическую отметку.

Биткоин во вторник, 23 января, торгуется на уровне $39 тысяч.

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Как показывают данные CoinMarketCap, пробитие вниз отметки 40 тысяч произошло еще вечером 22 января и после этого тренд не изменился.

Динамика цены биткоина за последнюю неделю / Источник: CoinMarketCap

Традиционно за биткоином двигаются и другие криптовалюты. Вот такая ситуация наблюдается на рынке.

Источник: Cryptorank

Как отмечают аналитики, на негативные настроения трейдеров могла повлиять появившаяся вечером 22 января информация — инвесторы продали акции GBTC на сумму свыше $2 млрд, причем 22 млн акций стоимостью около $1 млрд реализовала криптовалютная биржа FTX.

Напомним, что в начале января SEC одобрила дюжину заявок от компаний на биткоин-ETF.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+38
xapyga
xapyga
23 января 2024, 12:32
#
А дней 10 назад, взял 49к
На форуме за каждые 10 коп гривна-бакс грызутся
+
+43
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
23 января 2024, 12:53
#
Оленів розігріли, а на 48−50к кити стали стіною і продавали… постригли… притихли… чекаємо наступний раунд хайпу, а саме халвінг. Там знов сплеск і спад ще глибше. Система битка ущербна сама по собі, просто фонди зараз свої битки скинули лохам через ЕТФ.
+
+15
veritas69
veritas69
23 января 2024, 13:12
#
Пора докупать
+
0
Bookseller
Bookseller
23 января 2024, 13:16
#
Жду (если вообще случится) в этом году цену 65000 за биткоин, тогда продам 0.02 битка, если будет потом 75000 то продам ещё 0.02 битка, и так буду ждать новой цены, которая выше предыдущей цены на 10000, такие цены мне нужны для продажи: 65000, 75000, 85000, 95000 и т д, когда будет падать, то буду ждать возврата к новым хаям. И так буду продавать по 0.02 битка, пока цена не достигнет 935000, тогда у меня останется ещё 2 битка и будет больше 1800000 баксов в битке, а за все выводы к тому времени, я выведу около 800000 баксов, такой план!
+
0
veritas69
veritas69
23 января 2024, 13:18
#
А если будет постепенно падать?
+
0
Bookseller
Bookseller
23 января 2024, 13:20
#
Значит стану нищим
+
0
R S
R S
23 января 2024, 13:19
#
Вы, наверное, никогда не читали украинских классиков литературы…
+
+50
penetrator1963
penetrator1963
23 января 2024, 13:39
#
$935000 не при жизни. а скорее всего никогда. для такого роста это должен быть самый надёжный в мире актив. а пока вменяемые люди входят в биткоин исключительно с целью спекуляции.
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