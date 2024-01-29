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29 січня 2024, 8:10

Декларації Зеленського: у 2022 році доходи президента зменшилися майже втричі

Доходи Президента України Володимира Зеленського та його родини зменшилися з майже 11 млн гривень у 2021 році до 3,7 млн у 2022 році. Про це повідомляється насайті Глави держави.

Доходи Президента України Володимира Зеленського та його родини зменшилися з майже 11 млн гривень у 2021 році до 3,7 млн у 2022 році.
Фото:depositphotos

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Скільки заробив президент

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації за 2021 та 2022 роки.

Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи Зеленського та членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн, зокрема дохід від продажу ОВДП — 5 млн 359 тис. 600 грн.

Доходи родини президента у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 млн 464 тис. 907 грн.

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Зазначається, що дохід сім'ї глави держави у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн. Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2021 року також зменшився.

Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до його обрання на посаду Президента.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн.

Доходи родини Президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України через початок повномасштабної агресії росії.

Зазначається, що залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тис. грн.

Інших змін у 2021 та 2022 роках щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів не відбулося, йдеться у повідомленні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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stas12345
stas12345
29 січня 2024, 9:28
#
На хлеб то хоть хватает ещё? Или надо сбор открывать?
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