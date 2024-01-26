Банки Польщі щодня відбивають близько 160 хакерських атак

У Польщі фінансова система регулярно стикається з атаками хакерів. За один день банки можуть відбивати близько 160 нападів. Про це пишуть на bankier.pl, видання посилається на дані сервісу Check Point.

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«Як правило, люди є найслабшою ланкою в ланцюжку безпеки, і ефективні маніпуляції можуть призвести до крадіжки грошей з рахунку. Набагато складніше успішно атакувати банківську інфраструктуру», — зазначають на bankier.pl.

За даними видання, середньостатистична компанія польського банківського та фінансового сектору піддається атакам понад 1100 разів на тиждень.

Загалом подібна ситуація спостерігається й у світі, де фіксують понад тисячу атак за тиждень.

Нагадаємо, що нещодавно хакери активно атакували monobank, але напад вдалось відбити.

Як повідомляли в Держспецзв’язку кількість кібератак в Україні зросла на 62% у 2023 році.

У жовтні «Мінфін» писав про те, що глобальна кібератака на платіжні системи може обійтися світу в $3,5 трильйона.

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