У Польщі фінансова система регулярно стикається з атаками хакерів. За один день банки можуть відбивати близько 160 нападів. Про це пишуть на bankier.pl, видання посилається на дані сервісу Check Point.
26 січня 2024, 17:45
Банки Польщі щодня відбивають близько 160 хакерських атак
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«Як правило, люди є найслабшою ланкою в ланцюжку безпеки, і ефективні маніпуляції можуть призвести до крадіжки грошей з рахунку. Набагато складніше успішно атакувати банківську інфраструктуру», — зазначають на bankier.pl.
За даними видання, середньостатистична компанія польського банківського та фінансового сектору піддається атакам понад 1100 разів на тиждень.
Загалом подібна ситуація спостерігається й у світі, де фіксують понад тисячу атак за тиждень.
- Нагадаємо, що нещодавно хакери активно атакували monobank, але напад вдалось відбити.
- Як повідомляли в Держспецзв’язку кількість кібератак в Україні зросла на 62% у 2023 році.
- У жовтні «Мінфін» писав про те, що глобальна кібератака на платіжні системи може обійтися світу в $3,5 трильйона.
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Джерело: Мінфін
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