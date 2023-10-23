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23 жовтня 2023, 14:09 Читать на русском

​Кібератака на платіжні системи може обійтися світу в $3,5 трильйона

Страхова компанія Lloyd's of London попереджає, що велика кібератака на платіжні системи може обійтися світовій економіці у $3,5 трлн, пише Reuters.

Страхова компанія Lloyd's of London попереджає, що велика кібератака на платіжні системи може обійтися світовій економіці у $3,5 трлн, пише Reuters.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиСценаріїLloyd's опублікував сценарій системного ризику, в якому моделюються глобальні економічні наслідки гіпотетичної, але правдоподібної кібератаки на велику платіжну систему, що призведе до широкомасштабного порушення глобального бізнесу і потенційних світових економічних втрат у трильйони доларів.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Сценарії

Lloyd's опублікував сценарій системного ризику, в якому моделюються глобальні економічні наслідки гіпотетичної, але правдоподібної кібератаки на велику платіжну систему, що призведе до широкомасштабного порушення глобального бізнесу і потенційних світових економічних втрат у трильйони доларів.

Які країни зазнають найбільших втрат

До трійки країн, які зазнають найбільших 5-річних економічних втрат унаслідок реалізації цього сценарію, входять США — $1,1 трлн, потім Китай — $470 млрд і Японія — $200 млрд.

Час відновлення економіки окремих країн або регіонів залежить від структури їхньої економіки, рівня вразливості та стійкості.

Ризик кібератаки є найбільш згадуваним ризиком в останньому дослідженні системних ризиків Банку Англії за ІІ-у половину 2023 року: його зазначили 80% компаній. Це найвища частка респондентів, які згадують кіберризик, за всю історію дослідження.

Оскільки кібернетичні атаки продовжують загрожувати підприємствам та урядам, інтерес до ринку страхування зростає. До слова, обсяг валових письмових премій у цьому секторі торік становив трохи більше ніж $9 млрд і, за прогнозами, до 2025 року сягне $13−25 млрд.

«Ми прагнемо підвищити стійкість до системних ризиків, і опублікований сьогодні сценарій ризиків підкреслює важливу роль страхування у підтримці та захисті клієнтів від потенційної кіберзагрози для бізнесу та суспільства, — зазначає Брюс Карнегі-Браун, голова ради директорів Lloyd's. — Глобальний взаємозв'язок кібертехнологій означає, що цей ризик надто великий, щоб з ним міг впоратися тільки один сектор, тому ми повинні продовжувати обмінюватися знаннями, досвідом та інноваційними ідеями між урядом, промисловістю і страховим ринком, щоб забезпечити стійкість суспільства до потенційних масштабів цього ризику».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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