Хакери отримали доступ до даних 66 000 користувачів Trezor

Розробники апаратних гаманців Trezor повідомили про інцидент з безпекою у стороннього провайдера служби підтримки, який спричинив витік даних приблизно 66 000 клієнтів. Про це пише Forklog.

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Що відомо

Зачепленими виявилися користувачі, які взаємодіяли із сервісом із грудня 2021 року. У розпорядження зловмисників потрапили імена/псевдоніми та адреси електронної пошти, які зверталися до служби.

Команда Trezor розіслала всім постраждалим email-листи із попередженням про можливий фішинг.

Згідно з заявою, з 17 січня, коли відбулася атака, поки що не зафіксовано «значної активності» хакерів у цьому напрямку. Однак щонайменше 41 користувач отримав від них повідомлення із запитом конфіденційної інформації, пов'язаної з seed-фразою гаманця.

Розробники наголосили, що представники Trezor «ніколи не пропонуватимуть вам це зробити».

За їхніми словами, жодні активи користувачів не постраждали внаслідок інциденту.

Нагадаємо

У жовтні 2023 року користувачі гаманців Trezor зіштовхнулися з розсилкою фішингу.