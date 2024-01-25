В НБУ озвучили прогноз, коли очікувати повернення біженців

«Прогноз 2024 року досить обережно ставиться до повернення міграційного потоку в Україну. У першу чергу через безпекові ризики. Але суттєвішого впливу завдає на сьогодні фактор асиміляції, пристосування наших громадян до того життя, яке вони починають вибудовувати за кордоном», — сказав він.

Крім того, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив, що ризики, пов’язані з війною, посилилися.

«На цей рік ми очікуємо незначне, але збільшення чисельності наших мігрантів. І вже наступного року в міру реалізації зниження безпекових ризиків ми очікуємо повернення близько 400 тисяч осіб», — сказав він.

Ніколайчук зазначив, що НБУ оцінює відплив валюти (за даними платіжного балансу за статтею подорожі) на українських мігрантів за кордоном у 2022 році на рівні 20 млрд доларів на рік, у 2023 році — 18 млрд доларів, у 2024 році — 13 млрд доларів. Зниження пов’язане з тим, що українці стають податковими резидентами країн ЄС.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомив, що щоденні витрати українців за кордоном через картки українських банків з квітня минулого року перебувають на рівні 35 млн доларів.