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25 січня 2024, 17:41

В НБУ озвучили прогноз, коли очікувати повернення біженців

Минулого року Національний банк очікував початок повернення українських мігрантів з-за кордону у 2024 році. Наразі цього не фіксується, навпаки, є певний відтік. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Минулого року Національний банк очікував початок повернення українських мігрантів з-за кордону у 2024 році.
Фото:depositphotos

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«Прогноз 2024 року досить обережно ставиться до повернення міграційного потоку в Україну. У першу чергу через безпекові ризики. Але суттєвішого впливу завдає на сьогодні фактор асиміляції, пристосування наших громадян до того життя, яке вони починають вибудовувати за кордоном», — сказав він.

Крім того, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив, що ризики, пов’язані з війною, посилилися.

«На цей рік ми очікуємо незначне, але збільшення чисельності наших мігрантів. І вже наступного року в міру реалізації зниження безпекових ризиків ми очікуємо повернення близько 400 тисяч осіб», — сказав він.

Ніколайчук зазначив, що НБУ оцінює відплив валюти (за даними платіжного балансу за статтею подорожі) на українських мігрантів за кордоном у 2022 році на рівні 20 млрд доларів на рік, у 2023 році — 18 млрд доларів, у 2024 році — 13 млрд доларів. Зниження пов’язане з тим, що українці стають податковими резидентами країн ЄС.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомив, що щоденні витрати українців за кордоном через картки українських банків з квітня минулого року перебувають на рівні 35 млн доларів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
25 січня 2024, 18:02
#
Чим довше війна — тим менше повернень.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
25 січня 2024, 18:10
#
Поки европейці платять допомогу в евровалюті — нема ніякого сенсу повертатись…
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