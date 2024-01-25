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25 січня 2024, 15:01

Економіка України повернулася до зростання, відновлення триватиме й надалі — НБУ

Економіка відновлювалася впродовж усього минулого року завдяки високій адаптивності бізнесу та населення до умов війни та м’якій фіскальній політиці, що підтримувалася масштабним міжнародним фінансуванням. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Економіка відновлювалася впродовж усього минулого року завдяки високій адаптивності бізнесу та населення до умов війни та м’якій фіскальній політиці, що підтримувалася масштабним міжнародним фінансуванням.
Фото: slovoidilo.ua

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За словами Пишного, у четвертому кварталі зростання реального ВВП перевищило очікування передусім за рахунок вищих врожаїв пізніх культур і розбудови альтернативних експортних шляхів. Це стало підставою і для поліпшення оцінки зростання реального ВВП загалом за 2023 рік — до 5,7%.

Попри війну, економічне зростання триватиме й надалі. У 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.

Проте темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж минулого року, у зв’язку з очікуваним зменшенням врожаїв та посиленням диспропорцій на ринку праці в умовах війни.

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«У 2025−2026 роках зростання економіки пришвидшиться до 4−6% на рік завдяки зниженню безпекових ризиків, що є основним припущенням прогнозу НБУ, поліпшенню споживчих та інвестиційних настроїв, упровадженню євроінтеграційних реформ», — заявив голова Нацбанку.

Очікується, що у післявоєнний час м’яка фіскальна політика й надалі підтримуватиме економіку, водночас дефіцит бюджету суттєво скоротиться завдяки зміцненню внутрішньої ресурсної бази.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство економічної політики та торгівлі прогнозує зростання ВВП України у 2024 році до 4,6% за умови збільшення інвестицій на 29,6% порівняно із 2023 роком, що сформує найбільший позитивний внесок у зростання ВВП.

Джерело: Мінфін
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