В НБУ покращили очікування щодо інфляції на 2024 рік

Національний банк України покращив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 році з 9,8% до 8,6%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

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За словами Пишного, попри очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році, вона залишатиметься помірною та повернеться до цільового діапазону у 2025 році.

Інфляція перебуватиме в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці. Із середини року вона дещо пришвидшиться через вичерпання ефектів рекордних минулорічних врожаїв.

Додатково на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат.

«Однак інфляція залишатиметься помірною, у тому числі завдяки заходам НБУ із забезпечення курсової стійкості та привабливості гривневих активів. Очікується, що вона становитиме 8,6% наприкінці року», — зазначив Пишний.

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У 2025 році інфляція повернеться до цільового діапазону, сповільнившись до 5,8% на кінець року, а у 2026 році - до цілі 5%. Цьому сприятиме насамперед зниження безпекових ризиків, що припускається в прогнозі.

«Це забезпечить загальне поліпшення очікувань, а також дасть змогу налагодити логістику та виробничі процеси. Вагомими чинниками зниження цінового тиску залишатимуться й заходи процентної та валютної політики НБУ», — підкреслив голова Нацбанку.

Нагадаємо

За даними Державної служби статистики, інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% із 10,0% у 2021 році.