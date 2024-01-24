Головне за середу: Вартість орендованого житла в Україні та сумнівні інвестпроєкти

За рік вартість орендованого житла в Україні зросла в середньому на 16%. Найактивніше ціни підвищували власники квартир західних регіонів. Київ до лідерів зростання хоча й не потрапив, та все ж залишився у трійці найдорожчих орендованих квартир. Де в Україні можна зняти квартиру за помірну ціну, а де це дасться в копійчину, розповість «Мінфін».

Укргазбанк та Сенс Банк готові купити іноземні інвестори

Два державних банки — Укргазбанк та Сенс Банк цікавлять іноземних інвесторів. Про це розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

Завтра НБУ озвучить рішення щодо облікової ставки: як до цього підготувалися невеликі банки

Чергове засідання Монетарного комітету НБУ відбудеться вже цього тижня — про рішення щодо облікової ставки стане відомо 25 січня. Як перед цією подією свої ставки змінили банки з депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн — у нашому свіжому огляді.

Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила перелік сумнівних інвестиційних проєктів. До списку додалось ще 14 компаній.

Своє житло в Україні, орендоване у Польщі, робота онлайн: де платити податки

Питання податкової резидентності українців, які виїхали до Польщі через повномасштабне вторгнення, стало актуальним вже через 6 місяців їхнього постійного перебування за кордоном. Водночас, залишається низка неоднозначних питань щодо того, як має оподатковуватись прибуток наших громадян, які перебувають у Польщі, а отримують дохід в Україні. Про особливості подвійного оподаткування розповіла радник, адвокат TOTUM LF Яна Михайлюк.