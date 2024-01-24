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24 січня 2024, 20:02

Головне за середу: Вартість орендованого житла в Україні та сумнівні інвестпроєкти

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Джерело: Мінфін
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