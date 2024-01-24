Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила перелік сумнівних інвестиційних проєктів. До списку додалось ще 14 компаній.
24 січня 2024, 15:43
Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів
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За оцінками регулятора, наступні проєкти можна віднести до ненадійних:
- JFD Trade — https://ameriukr.com/
- TIER TRADES — https://tiertrades.com/
- BITFX FREEDOM — https://www.bitfxfreedom.com/
- MORGAN OPTION TRADE FX — https://www.morganoptiontradefx.com/
- ApolloX — https://www.apollox.finance/ru
- MISBTC INVESTMENTS — https://misbtcinvestments.com/
- EuroXTradeFX — https://euroxtradefx.com/
- Cryptogo365 Ltd — https://ru.cryptogo365.com/
- ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS — https://www.arenacapitals.uk/
- WEALTH PARAMOUNT — https://wealthparamounts.com/
- FINANCE CRYPTOFX — https://financecryptofx.net/
- XBTFX — https://xbtfx.io/
- AAFXTrading Company LTD — https://www.aafxtrading.com/#
- WOXA LTD — https://woxa.com/
«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється», — підкреслили в Комісії.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів». Наразі у списку 234 проєкти.
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Джерело: Мінфін
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