Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила перелік сумнівних інвестиційних проєктів. До списку додалось ще 14 компаній.

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За оцінками регулятора, наступні проєкти можна віднести до ненадійних:

JFD Trade — https://ameriukr.com/

TIER TRADES — https://tiertrades.com/

BITFX FREEDOM — https://www.bitfxfreedom.com/

MORGAN OPTION TRADE FX — https://www.morganoptiontradefx.com/

ApolloX — https://www.apollox.finance/ru

MISBTC INVESTMENTS — https://misbtcinvestments.com/

EuroXTradeFX — https://euroxtradefx.com/

Cryptogo365 Ltd — https://ru.cryptogo365.com/

ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS — https://www.arenacapitals.uk/

WEALTH PARAMOUNT — https://wealthparamounts.com/

FINANCE CRYPTOFX — https://financecryptofx.net/

XBTFX — https://xbtfx.io/

AAFXTrading Company LTD — https://www.aafxtrading.com/#

WOXA LTD — https://woxa.com/

«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється», — підкреслили в Комісії.

Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів». Наразі у списку 234 проєкти.

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