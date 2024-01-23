Фондовий ринок Індії став четвертим у світі за капіталізацією

Індія вперше випередила Гонконг за капіталізацією фондового ринку, яка досягла $4,33 на початку цього тижня. Про це пише Bloomberg.

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Наразі фондовий ринок Індії посідає 4 місце у світі, поступаючись Сполученим Штатам, Китаю та Японії. Донедавна на четвертій позиції перебував фондовий ринок Гонконгу. Останнє місце у ТОПі займає Франція.

Найбільші фондові ринки світу станом на грудень 2023 року / Інфографіка Bloomberg

Відповідно до даних, зібраних Bloomberg, загальна вартість акцій, що котируються на індійських біржах, досягла $4,33 трлн, тоді як капіталізація ринку у Гонконзі становить $4,29 трлн.

Успіх індійського ринку обумовлений ростом дрібних інвесторів й високими прибутками компаній. Окрім того, Індія конкурує з Китаєм й на тлі відтоку інвесторів з Піднебесної й загальної похмурої ситуації в китайській економіці, Індія нарощує свій капітал.

Раніше «Мінфін» писав про те, що за прогнозами Організації економічного співробітництва та розвитку індійська економіка продемонструє найбільше зростання у наступні два роки. Індія також лідирує й на ринку IPO.

Зростання індійських акцій відбувається на тлі історичного падіння фондових ринків у Китаї та Гонконзі.

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