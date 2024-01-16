Індекси блакитних фішок Індії досягли рекордних значень

Крім того, індекс Nifty IT (NIFTYIT) закрився зростанням на 1,86%, на рівні 37 201,96. Востаннє показник був на такому рівні у січні 2022 року. За останні дві сесії бенчмарк зріс на 7,1%.

Акції компанії Wipro підскочили на 6,37%, а акції HCLTech зросли на 3,06% за день. Папери розробника програмного забезпечення Infosys за підсумками торгів подорожчали на 2,43%. Ці ІТ-компанії входять до індексів NSE Nifty 50, S&P BSE Sensex та Nifty IT.

Як пише Reuters, індекси зросли завдяки найбільшим ІТ-компаніям, фінансові результати яких за третій квартал 2023 року виявилися кращими, ніж очікувалися.

Також на зростання фондового ринку Індії вплинула державна компанія Oil and Natural Gas, акції якої за підсумками торгового дня зросли на 4,3%, до 233,5 рупії ($2,8). Індекс компаній енергетичного сектору Nifty Energy (NIFTYENR) піднявся на 1,37%, індекс компаній нафти та газу Nifty Oil & Gas (NIFOILGAS) — на 1,73%.

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За даними Reuters, стрибок стався після того, як у звіті агентства PTI з'явилася інформація, що Oil and Natural Gas виявила два родовища природного газу в глибоководній частині басейну Маханаді в Бенгальській затоці.

Зростання індійського ринку

Раніше «Мінфін» писав, що Індія посідає п'яте місце на світовому ринку акцій. У країні спостерігається бум на невеликі інвестиції та приплив іноземних грошей.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, вартість цінних паперів, що котируються на національних біржах, зросла втричі з мінімуму в березні 2020 року.

Індія позиціонує себе альтернативою Китаю для глобальних інвесторів. Слід наголосити, що економіка Індії є першою у світі з розвитку. На тлі уповільнення світового зростання Індія розвивається швидко. ВВП країни збільшився на 7,6% за літо.

Таке стрімке зростання приваблює більше інвесторів, водночас економіка Китаю показує повільне відновлення, олію у вогонь додає і напруженість політичних відносин Піднебесної із Заходом.