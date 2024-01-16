Індекс NSE Nifty 50 (NSEI) за підсумками торгів 15 січня додав 0,93%, піднявшись до 22 097,45 пунктів, свідчать дані Національної фондової біржі Індії.
Індекси блакитних фішок Індії досягли рекордних значень
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Як змінився індекс
Індекс S&P BSE Sensex (BSESN) піднявся на 1,05%, до 73 327,94 пункту, випливає із даних Бомбейської фондової біржі. Показники оновлюють історичні максимуми другого торгового дня поспіль.
Крім того, індекс Nifty IT (NIFTYIT) закрився зростанням на 1,86%, на рівні 37 201,96. Востаннє показник був на такому рівні у січні 2022 року. За останні дві сесії бенчмарк зріс на 7,1%.
Як пише Reuters, індекси зросли завдяки найбільшим ІТ-компаніям, фінансові результати яких за третій квартал 2023 року виявилися кращими, ніж очікувалися.
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Акції компанії Wipro підскочили на 6,37%, а акції HCLTech зросли на 3,06% за день. Папери розробника програмного забезпечення Infosys за підсумками торгів подорожчали на 2,43%. Ці ІТ-компанії входять до індексів NSE Nifty 50, S&P BSE Sensex та Nifty IT.
Також на зростання фондового ринку Індії вплинула державна компанія Oil and Natural Gas, акції якої за підсумками торгового дня зросли на 4,3%, до 233,5 рупії ($2,8). Індекс компаній енергетичного сектору Nifty Energy (NIFTYENR) піднявся на 1,37%, індекс компаній нафти та газу Nifty Oil & Gas (NIFOILGAS) — на 1,73%.
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За даними Reuters, стрибок стався після того, як у звіті агентства PTI з'явилася інформація, що Oil and Natural Gas виявила два родовища природного газу в глибоководній частині басейну Маханаді в Бенгальській затоці.
Зростання індійського ринку
Раніше «Мінфін» писав, що Індія посідає п'яте місце на світовому ринку акцій. У країні спостерігається бум на невеликі інвестиції та приплив іноземних грошей.
Згідно з даними, зібраними Bloomberg, вартість цінних паперів, що котируються на національних біржах, зросла втричі з мінімуму в березні 2020 року.
Індія позиціонує себе альтернативою Китаю для глобальних інвесторів. Слід наголосити, що економіка Індії є першою у світі з розвитку. На тлі уповільнення світового зростання Індія розвивається швидко. ВВП країни збільшився на 7,6% за літо.
Таке стрімке зростання приваблює більше інвесторів, водночас економіка Китаю показує повільне відновлення, олію у вогонь додає і напруженість політичних відносин Піднебесної із Заходом.
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