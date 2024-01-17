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17 січня 2024, 10:46

Азія у 2024 році знову стане лідером за кількістю IPO — Bloomberg

Більшість нових IPO цього року очікують на біржах в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, серед країн безумовним лідером стане Індія, пише Bloomberg.

Більшість нових IPO цього року очікують на біржах в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, серед країн безумовним лідером стане Індія, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗа даними Bloomberg, із 38 глобальних лістингів з початку року 34 мали місце в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, після чого 3 відбулися в Америці, тоді як на Близькому Сході лише один, а в Європі не було жодного.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними Bloomberg, із 38 глобальних лістингів з початку року 34 мали місце в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, після чого 3 відбулися в Америці, тоді як на Близькому Сході лише один, а в Європі не було жодного.

Індія зараз — найактивніша за кількістю IPO країна, яка зуміла збільшити минулорічний рекорд дебютів.

Тим часом у Китаї, де середній розмір лістингу зазвичай більший, спостерігається поступове збільшення кількості пропозицій після торішнього спаду.

Читайте: Індекси блакитних фішок Індії досягли рекордних значень

Цього року в Азії може знижуватися тягар економічних обмежень, і на ринок виходить багато цікавих великих компаній, які могли б отримати мільярди доларів, на думку аналітиків.

В Індії на ринок вийде Ola Electric Mobility, найбільша в країні компанія з виробництва електросамокатів, прагнучи залучити 55 млрд рупій. А Jyoti CNC Automation, виробник металорізальних верстатів з Гуджарату, вже сьогодні розпочинає торги в Мумбаї.

Зростання індійського ринку

Раніше «Мінфін» писав, що Індія займає п'яте місце на світовому ринку акцій. У країні спостерігається бум на невеликі інвестиції та приплив іноземних грошей.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, вартість цінних паперів, що котируються на національних біржах, зросла втричі з мінімуму в березні 2020 року.

Індія позиціонує себе альтернативою Китаю для глобальних інвесторів. Слід наголосити, що економіка Індії є першою у світі з розвитку. На тлі уповільнення світового зростання Індія розвивається швидко. ВВП країни збільшився на 7,6% за літо.

Таке стрімке зростання приваблює більше інвесторів, водночас економіка Китаю показує повільне відновлення, олію у вогонь додає і напруженість політичних відносин Піднебесної із Заходом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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