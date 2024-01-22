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22 січня 2024, 15:49

Мемні монети злетіли на фоні запуску облікового запису XPayments

З 19 по 21 січня курс DOGE зріс із $0,075 до $0,089 (18%), а ціна FLOKI збільшилася з $0,000027 до $0,000034 (21%).

З 19 по 21 січня курс DOGE зріс із $0,075 до $0,089 (18%), а ціна FLOKI збільшилася з $0,000027 до $0,000034 (21%).►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗа даними CoinGecko, обсяги торгів обох токенів збільшилися на 200% за минулі вихідні, незважаючи на відсутність загального сплеску торговельного обсягу на ринку криптовалют.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними CoinGecko, обсяги торгів обох токенів збільшилися на 200% за минулі вихідні, незважаючи на відсутність загального сплеску торговельного обсягу на ринку криптовалют.

У ф'ючерсах, що відстежують DOGE та FLOKI, відкритий інтерес зріс із $200 млн до $430 млн.

Твіттер-аккаунт XPayments з моменту створення 19 січня вже залучив понад 107 тисяч передплатників.

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Раніше у січні платформа X оголосила про плани запустити функцію однорангових платежів у додатку. Офіційної інформації про те, чи використовуватимуться мемні монети на платформі X чи ні, поки не надходило.

Проте спекуляції засновані на тому, що компанії Ілона Маска вже приймають такі токени як спосіб оплати. Виробник електрокарів Tesla продає за DOGE деякі товари в онлайн-магазині Tesla Store.

Реакція мемних валют

DOGE і FLOKI часто злітають на тлі подій, пов'язаних з новинами про компанії, що належать Маску.

У липні 2023 року курс Dogecoin виріс на 9% після появи символу криптовалюти на логотипі Twitter. Floki подорожчав на 46% у лютому минулого року після публікації мільярдером фотографій свого собаки.

А нещодавно глава Tesla та SpaceX заявив, що в його колонії на Марсі вийде використати криптовалюту. Політ до найближчої мінімально придатної життя планеті значиться у планах бізнесмена.

Джерело: Мінфін
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