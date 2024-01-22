Спекулянти знову зіграють на стрибках євро: 2 дні, коли на цьому можна буде заробити
22 січня 2024, 20:00
Головне за 22 січня: прогноз курсу валют, S&P 500 оновив максимум, атака на monobank
Цей тиждень буде багатим на події, які суттєво вплинуть на курс валют в Україні. Чи варто очікувати сюрпризів від цінників у пунктах обміну валют та касах банків, розповімо у нашому традиційному валютному огляді.
Індекс S&P 500 оновив історичний максимум
Індекс S&P 500 зріс до нового історичного максимуму. На торгах 19 січня він піднявся до позначки 4826,17.
Пізно ввечері, 21 січня, monobank знову зазнав DDoS-атаки.
Україна витратила з бюджету 1,84 трлн грн на безпеку та оборону у 2023 році — Мінфін
Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,84 трлн грн у 2023 році або 60,8% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Джерело: Мінфін
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