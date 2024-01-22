Україна витратила з бюджету 1,84 трлн грн на безпеку та оборону у 2023 році — Мінфін

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,84 трлн грн у 2023 році або 60,8% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

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В останній місяць минулого року на оборону витрачено 284,3 млрд грн бюджетних коштів. У листопаді — 168,2 млрд грн.

Кошти спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів

медичне забезпечення

інші види витрат на забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

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Видатки сектору безпеки та оборони уряд фінансує виключно коштом податкових надходжень та військових облігацій.

«Тому дуже важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації. Адже кожна залучена гривня це інвестиція в поразку росії», — зазначають у міністерстві.