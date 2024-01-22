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22 січня 2024, 15:32

Україна витратила з бюджету 1,84 трлн грн на безпеку та оборону у 2023 році — Мінфін

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,84 трлн грн у 2023 році або 60,8% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,84 трлн грн у 2023 році або 60,8% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Фото:depositphotos

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В останній місяць минулого року на оборону витрачено 284,3 млрд грн бюджетних коштів. У листопаді — 168,2 млрд грн.

Кошти спрямовані на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів
  • медичне забезпечення
  • інші види витрат на забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Читайте: Видатки на оборону за 11 місяців перевищили 1,5 трильйона гривень

Видатки сектору безпеки та оборони уряд фінансує виключно коштом податкових надходжень та військових облігацій.

«Тому дуже важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації. Адже кожна залучена гривня це інвестиція в поразку росії», — зазначають у міністерстві.

Джерело: Мінфін
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