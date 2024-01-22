Російські олігархи Ротенберги не сплатили в Україні понад 500 млн грн податків

Російські олігархи Ротенберги, які володіли столичним ТРЦ Ocean Plaza, не сплатили до держбюджету України податків на понад 500 млн грн у 2016−2021 роках. Про це повідомив на пресконференції 22 січня голова Нацполіції Іван Виговський, пише « Інтерфакс-Україна ».

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Що відомо

Слідчі Нацполіції супроводжують низку резонансних кримінальних проваджень, зокрема, щодо ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», зазначив Виговський.

«Це олігархи російські — Ігор та Аркадій Ротенберги, яким належав Ocean Plaza. І було встановлено, що протягом 2016−2021 років зазначене підприємство ухилилося від оподаткування, не виплачено 546 млн грн», — сказав Виговський.

Він зазначив, що Нацполіція від початку війни поставила на фінансовий контроль операції 7000 резидентів, які мали «господарські відносини з рф і рб, і в такий спосіб запобігла виведенню коштів на загальну суму більш як 200 млрд грн до країн-агресорів».

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Нагадаємо

Як відомо, ТРЦ Ocean Plaza було відкрито в Києві в грудні 2012 року на вул. Антоновича, 176. Його загальна площа -165 тис. кв. м. Інвестиції в об'єкт склали близько 300 млн доларів. Партнерами з розвитку проєкту виступили компанія UDP і ТОВ «К.А.Н. Девелопмент».

У 2012 році ТРЦ був проданий російській «ТПС-Нерухомість» Аркадія Ротенберга.

Пізніше, 2019 року, український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza.

У 2021-му він продав свою частку власнику компанії Q Partners Андрію Іванову. Угоду було фіналізовано влітку 2023 року.

66,65% акцій до березня 2023 року належали російським підсанкційним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам. Однак Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув їх на користь держави.