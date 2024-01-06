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6 січня 2024, 9:19

Уряд виставить на приватизацію 66% ТРЦ Ocean Plaza

Кабінет міністрів України включив до переліку об'єктів великої приватизації 66,65% акцій у статутному капіталі ТРЦ Ocean Plaza в Києві. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів України включив до переліку об'єктів великої приватизації 66,65% акцій у статутному капіталі ТРЦ Ocean Plaza в Києві.

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«Включено до Переліку об'єктів великої приватизації державної власності частку в розмірі 66,65% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний союз «Либідь», — ідеться в повідомленні.

Як відомо, ТРЦ Ocean Plaza було відкрито в Києві в грудні 2012 року на вул. Антоновича, 176. Його загальна площа -165 тис. кв. м. Інвестиції в об'єкт склали близько 300 млн доларів. Партнерами з розвитку проекту виступили компанія UDP і ТОВ «К.А.Н. Девелопмент».

У 2012 році ТРЦ був проданий російській «ТПС-Нерухомість» Аркадія Ротенберга.

Пізніше, 2019 року, український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza.

У 2021-му він продав свою частку власнику компанії Q Partners Андрію Іванову. Угоду було фіналізовано влітку 2023 року.

66,65% акцій до березня 2023 року належали російським підсанкційним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам. Однак Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув їх на користь держави.

Джерело: Мінфін
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