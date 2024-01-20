Румунські фермери розблокували останній пропускний пункт

Румунські фермери припинили блокувати рух вантажівок на пункті пропуску «Дякове-Халмеу» на кордоні з Україною. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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«Сьогодні о 13:20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску «Халмеу», — йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що перетин кордону здійснюється у звичному режимі.

Наразі на виїзд з України перебуває 634 вантажівки, на в'їзд в Україну очікують 30 вантажівок.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 19 січня, румунські фермери припинили блокувати рух вантажівок поблизу пункту пропуску «Вікову-де-Сус».

Сьогодні, 20 січня, румунські протестувальники припинили блокувати рух вантажівок на пункті пропуску «Порубне-Сірет».

16 січня Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.