Уряд Румунії досяг угоди з фермерами, які блокують український кордон

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Угода з фермерами

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу зазначив, що угода включає 13 вимог фермерів. Обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо невирішених вимог.

Уряд зобов’язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові позики.

Один з представників фермерів на переговорах Маріус Міку розповів, що підписана угода не означає негайного припинення протестів, оскільки майбутні переговори з перевізниками, які проходитимуть до четверга, можуть вплинути на їхню тривалість.

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За його словами, важливо, щоб уряд надав дозвіл на відступ від обов'язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель у кожному господарстві до 31 січня.

Крім того, румунський уряд задовольнив вимоги щодо компенсації збитків, спричинених імпортом з України. Заходи включають чітке маркування зернових та інших товарів і електронний моніторинг пломб за допомогою GPS у порту Констанца.

Барбу заперечив, що Румунія прагне запровадити мита на імпорт зерна з України.

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Блокування кордонів

6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Серед основних вимог — повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску «Медика — Шегині».