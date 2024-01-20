Румунські фермери розблокували ще один із пунктів пропуску на кордоні з Україною

Румунські фермери припинили блокувати рух вантажівок на пункті пропуску «Порубне-Сірет» на кордоні з Україною. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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«20 січня о 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску «Порубне-Сірет», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в'їзд, так і на виїзд з України здійснюється у встановленому порядку.

Прикордонники також зазначили, що для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 19 січня, румунські протестувальники припинили блокувати рух вантажівок поблизу пункту пропуску «Вікову-де-Сус».

Румунські фермери блокують ще один пункт пропуску з Україною — «Халмеу-Дякове» попри досягнення угоди з урядом.

16 січня Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.