Румунські фермери припинили блокувати рух вантажівок на пункті пропуску «Порубне-Сірет» на кордоні з Україною. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Румунські фермери розблокували ще один із пунктів пропуску на кордоні з Україною
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«20 січня о 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску «Порубне-Сірет», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в'їзд, так і на виїзд з України здійснюється у встановленому порядку.
Прикордонники також зазначили, що для вантажівок продовжує діяти електронна черга.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що вчора, 19 січня, румунські протестувальники припинили блокувати рух вантажівок поблизу пункту пропуску «Вікову-де-Сус».
Румунські фермери блокують ще один пункт пропуску з Україною — «Халмеу-Дякове» попри досягнення угоди з урядом.
16 січня Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.
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