Блокування кордонів: Румунські фермери розблокували один із пунктів пропуску

Румунські фермери припинили блокувати рух вантажівок поблизу пункту пропуску «Вікову-де-Сус» на кордоні з Україною. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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«Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску „Вікову-де-Сус“, що навпроти українського ППр „Красноїльськ“, припинено. Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.

Прикордонники також зазначили, що в пункті пропуску «Красноїльськ» перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

Нагадаємо

Румунські протестувальники блокують ще два пункти пропуску з Україною — «Сірет-Порубне» та «Халмеу-Дякове» попри досягнення угоди з урядом.

16 січня Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.