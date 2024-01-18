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18 січня 2024, 19:36

Україна активно працює над відновленням авіасполучення з двох міст — Шурма

Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова. Про це заявив заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма на панельній дискусії в Українському домі в Давосі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова.
Фото: pixabay.com

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«Я можу сказати, що ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні… Обов'язково зробимо все можливе, щоб це реалізувати», — заявив він.

За словами Шурми, наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни.

«Якщо інвестори й бізнесмени не зможуть комфортно й швидко добиратися до потрібних їм місць, вони не прийдуть і нічого не зроблять», — констатував заступник глави ОП.

У відповідь на запитання, чи справді влада України розглядає питання щодо відкриття аеропортів у Києві (міжнародний аеропорт «Бориспіль») і Львові, він сказав, що обидва аеропорти розглядають, але водночас «основний фокус» спрямований на «Бориспіль».

Терміни відновлення авіасполучення

Щодо можливості відновлення авіасполучення влітку Шурма сказав, що не готовий назвати конкретні терміни.

«Послухайте, маємо внутрішню дорожню карту й графік. Ви маєте рацію, але я не хочу називати якісь конкретні терміни… Якби це залежало лише від нас. Можливо, я був би готовий публічно взяти на себе зобов'язання, але думаю, що частка нашої домашньої роботи тут не більше ніж 20%», — заявив він.

Шурма також додав, що можливість відновлення авіасполучення в Україні залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, успіх цього рішення залежатиме, зокрема, і від здатності України забезпечити фізичну безпеку польотів.

«Наша команда й військові тісно співпрацюють з ізраїльськими колегами для вивчення їхнього досвіду. Ми абсолютно впевнені, що нам це вдасться», — заявив заступник глави ОП.

Крім того, сказав він, не менш важливим є отримання схвалення європейського регулятора IATA й пошук надійних страхових механізмів, щоб лізингодавці змогли без побоювань надати повітряні судна.

«І тут перед нами стоїть те саме завдання: створити правильні інструменти ризику, щоб авіакомпанії могли літати до Києва, який ми плануємо відкрити», — підсумував Шурма.

Нагадаємо

У липні 2023 року ірландський лоукостер Ryanair повідомив, що не виключає відновлення невеликої кількості рейсів в Україну за умови успішних переговорів країни про часткове відкриття повітряного простору.

Про намір серед перших відновити польоти з України, щойно це буде дозволено, заявили й в українській авіакомпанії SkyUp Airlines.

Джерело: Мінфін
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