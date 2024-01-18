Американські керуючі запускають нові біткоїн-ETF після рішень SEC

Компанія ProShares подала до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) заявку на запуск п'яти біткоїн-ETF, пише Financial Times з посиланням на документи.

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Що відомо

У тому числі фонди з кредитним плечем, тобто позикою від брокера для угод, і навіть зворотні чи інверсні ETF, у яких вартість цінних паперів змінюється обернено пропорційно ціні активу.

У заявці ProShares перераховані такі біткоїн-ETF:

Plus Bitcoin ETF — відстежує динаміку індексу Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), кредитне плече — 1,5 х;

Ultra Bitcoin ETF — те саме, але кредитне плече — 2х;

UltraShort Bitcoin ETF — зворотний фонд на базі BGCI з кредитним плечем 2х;

Short Bitcoin ETF також зворотний фонд, але без кредитного плеча;

ShortPlus Bitcoin ETF — ще один зворотний фонд із кредитним плечем 1,5 х.

Всі ці фонди безпосередньо не інвестують у біткоїн і не займаються короткими продажами за ними, йдеться у документі.

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Американські управляючі активами змагаються за запуск біткоїн-ETF з кредитним плечем і розширення опціонів на основі біткоїна та інших криптовалют після того, як SEC схвалила запуск 11 спотових фондів, пише FT.

Свою лінійку ETF може розширити BlackRock: виконавчий директор компанії Ларрі Фінк в ефірі CNBC заявив, що бачить цінність у спотових ETF на Ethereum.

Прагнення BlackRock включити до своєї лінійки фондів ETF, забезпечені криптовалютами, окрім біткоїну, віщує зіткнення з настороженими регуляторами, зазначає FT.

Вони зіткнуться з серйозними перешкодами, але в результаті буде схвалено, незважаючи на опір SEC, вважає керуючий директор аудиторської компанії EisnerAmper Кріс Бродерсен.

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Юрист Davis Polk Джо Холл зазначив, що всі заплановані фонди будуть так чи інакше схвалені, оскільки вже є аналоги серед ETF, але «якщо виходити за межі біткоїна, це зовсім інше питання».

www.forbes.ru=««>писала FT. З них більш ніж половина привабила BlackRock. При цьому Grayscale зіштовхнувся із багатомільйонними збитками через те, що інвестори фіксували прибуток після різкого зростання вартості.