Компанія ProShares подала до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) заявку на запуск п'яти біткоїн-ETF, пише Financial Times з посиланням на документи.
Американські керуючі запускають нові біткоїн-ETF після рішень SEC
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Що відомо
У тому числі фонди з кредитним плечем, тобто позикою від брокера для угод, і навіть зворотні чи інверсні ETF, у яких вартість цінних паперів змінюється обернено пропорційно ціні активу.
У заявці ProShares перераховані такі біткоїн-ETF:
- Plus Bitcoin ETF — відстежує динаміку індексу Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), кредитне плече — 1,5 х;
- Ultra Bitcoin ETF — те саме, але кредитне плече — 2х;
- UltraShort Bitcoin ETF — зворотний фонд на базі BGCI з кредитним плечем 2х;
- Short Bitcoin ETF також зворотний фонд, але без кредитного плеча;
- ShortPlus Bitcoin ETF — ще один зворотний фонд із кредитним плечем 1,5 х.
Всі ці фонди безпосередньо не інвестують у біткоїн і не займаються короткими продажами за ними, йдеться у документі.
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Американські управляючі активами змагаються за запуск біткоїн-ETF з кредитним плечем і розширення опціонів на основі біткоїна та інших криптовалют після того, як SEC схвалила запуск 11 спотових фондів, пише FT.
Свою лінійку ETF може розширити BlackRock: виконавчий директор компанії Ларрі Фінк в ефірі CNBC заявив, що бачить цінність у спотових ETF на Ethereum.
Прагнення BlackRock включити до своєї лінійки фондів ETF, забезпечені криптовалютами, окрім біткоїну, віщує зіткнення з настороженими регуляторами, зазначає FT.
Вони зіткнуться з серйозними перешкодами, але в результаті буде схвалено, незважаючи на опір SEC, вважає керуючий директор аудиторської компанії EisnerAmper Кріс Бродерсен.
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Юрист Davis Polk Джо Холл зазначив, що всі заплановані фонди будуть так чи інакше схвалені, оскільки вже є аналоги серед ETF, але «якщо виходити за межі біткоїна, це зовсім інше питання».
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