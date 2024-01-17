Біткоїн-ETF залучили майже $1 млрд за два дні торгів

Спотові біткоїн-ETF за перші два дні торгів залучили трохи менше ніж $1 млрд, пише Financial Times з посиланням на дані CoinShares.

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Хто лідирує

Лідером стала інвесткомпанія BlackRock: вона залучила $508 млн.

На другому місці — Fidelity, яка заробила $442 млн. При цьому Grayscale, яка керує найбільшим біткоїн-фондом у світі, зіткнулася з відпливом $579 млн.

Керуючий директор із досліджень Зак Пандл пояснив це тим, що інвестори фіксували прибуток після різкого зростання вартості.

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Раніше Grayscale торгувалася як закритий фонд: інвестори могли продати свої активи лише на позабіржовому ринку, часто з великою знижкою до вартості біткоїна, пише FT. До того ж на відтік могло вплинути те, що комісія Grayscale становить 1,5% — більш ніж на процентний пункт вище, ніж у конкурентів, зазначає газета. Коли Grayscale стала ліквідною, не дивно, що це спричинило тиск продавців з боку компанії, пояснив глава відділу досліджень CoinShares Джеймс Баттерфілл.

Нагадаємо

SEC дозволила запустити біткоїн-ETF 10 січня. Дозвіл створювати біржові фонди, які дозволять інвесторам безпосередньо торгувати забезпеченими біткоїном акціями, став знаковою подією для сектору цифрових активів, писав Bloomberg.

До цього комісія не давала схвалення протягом 10 років, але змінила позицію після того, як Апеляційний суд США вважав за неправомірне відхилення заявки Grayscale. Незважаючи на дозвіл на біткоїн-ETF, SEC не схвалює і не підтримує біткоїн, наголосив голова комісії Гері Генслер.

За день до рішення SEC в акаунті комісії в X з'явилося повідомлення про схвалення біткоін-ETF. Сама SEC заявила, що її обліковий запис було зламано, попереднє розслідування X показало, що хтось отримав контроль над номером телефону, який прив'язаний до облікового запису.