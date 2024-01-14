Індексація пенсій в 2024: В Кабміні підтвердили зростання на 13%

Кабмін у 2024 році на соціальні видатки спрямує 470 млрд грн. Пенсії зростуть на 13%, а на субсидії уряд виділить 50 млрд грн. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.

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Індексація пенсій

«За час повномасштабної війни ми провели вже дві індексації пенсійних виплат. У березні 2024 року проведемо ще одну. За попередніми розрахунками Міністерства соціальної політики, пенсії зростуть в середньому на 13%», — повідомив Шмигаль.

Загалом соціальні видатки державного бюджету у 2024 році складуть 470 млрд грн, що на 25 млрд грн більше, ніж минулого року.

На субсидії буде виділено 50 млрд грн, що на 12 млрд грн більше, ніж минулого року.

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Також майже удвічі збільшуються видатки на соціальний захист осіб із інвалідністю, збільшується програма підтримки малозабезпечених родин.

Окрім того, буде збільшена мінімальна зарплата. Уряд продовжить допомагати внутрішньо переміщеним особам.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, реформа солідарної пенсійної системи має довести розмір пенсії до 30% середнього заробітку.

«Реформа пенсійної системи. Традиційно 1 березня відбудеться індексація пенсій, як це проходило усі попередні роки… Але цього року ми зробимо це справедливіше — ми реформуємо солідарну пенсію. Ми хочемо, щоб солідарна пенсія для українців була зрозумілою, прозорою та становила 30% від середнього заробітку», — сказав Шмигаль.

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Він пояснив, що запровадження системи балів має усунути диспропорцію у розмірах пенсійних виплат, які виходили на пенсію у різні роки.