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15 вересня 2023, 16:33 Читать на русском

В Україні індексація пенсій відбудеться за новим принципом

Індексація пенсій у цьому році відбудеться за новим принципом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Індексація пенсій у цьому році відбудеться за новим принципом.
Фото: pixabay.com

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«Пенсійна система. Починаємо реалізацію комплексної реформи. Цього року індексація пройде за новим принципом. Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію», — зазначив Шмигаль.

Прем'єр не уточнив подробиць нового механізму індексації пенсій, але пообіцяв, що це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що середній розмір пенсії за перший квартал 2023 року зріс на 615,66 грн або на 13,3% до 5 238,25 грн.

Джерело: Мінфін
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