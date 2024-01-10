Індексація пенсій: у Мінсоцполітики назвали приблизний розмір у 2024 році

Пенсії у 2024 році буде проіндексовано, за попередніми розрахунками, на 13%. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак, передає Інтерфакс-Україна.

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«На 2024 рік у нас також передбачається індексація. Точний розмір буде розрахований виходячи з показників макроекономіки, які ми бачитимемо на середину лютого. Але, попередньо, ми очікуємо на підвищення приблизно на 13%», — зазначила вона.

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За її словами, у такий спосіб пенсіонери будуть захищені від негативного впливу інфляції.

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Раніше «Мінфін» писав, реформа солідарної пенсійної системи має довести розмір пенсії до 30% середнього заробітку.

«Реформа пенсійної системи. Традиційно 1 березня відбудеться індексація пенсій, як це проходило усі попередні роки… Але цього року ми зробимо це справедливіше — ми реформуємо солідарну пенсію. Ми хочемо, щоб солідарна пенсія для українців була зрозумілою, прозорою та становила 30% від середнього заробітку», — сказав Шмигаль.

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Він пояснив, що запровадження системи балів має усунути диспропорцію у розмірах пенсійних виплат, які виходили на пенсію у різні роки.