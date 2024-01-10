У ПФУ розповіли, скільки українців отримують пенсії понад 10 тисяч гривень

Станом на 1 січня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 151 008 українців. Це 10,9% від загальної кількості пенсіонерів (10 516 537 осіб), свідчать дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Варто зазначити, що більша частина українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень.

Розмір пенсій

до 2000 грн — 0,6%, 64 601 особа, середня пенсія — 1 234,09 грн,

від 2001 до 3000 грн — 29,1%, 3 058 670 осіб, середня пенсія — 2 618,7 грн,

від 3001 до 4000 грн — 21,3%, 2 234 970 особи, середня пенсія — 3 546,54 грн,

від 4001 до 5000 грн — 14,9%, 1 567 785 осіб, середня пенсія — 4 406,45 грн,

від 5001 до 10000 грн — 23,2%, 2 439 503 особи, середня пенсія — 6 841,75 грн,

понад 10 000 грн — 10,9%, 1 151 008 осіб, середня пенсія — 14 786,47 грн.

При цьому в розрізі регіонів найвищий середній розмір пенсії в Києві — 7 248,97 грн, а найнижчий — в Тернопільській області (4 070,43 грн). Середній розмір пенсійної виплати по країні становить 5 385,25 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що індексація пенсій відбудеться в березні. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.