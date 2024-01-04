Ембарго на експорт української агропродукції буде безстроковим — аграрний міністр Польщі

Польсько-український кордон не буде відкрито для українських товарів, ембарго на їх експорт до Польщі буде безстроковим. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, повідомляє Міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі.

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Ембарго на експорт

«Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове — доки його не знімуть», — заявив Секерський.

Польський міністр наголосив на важливості переговорів із фермерами-мітингувальниками для напрацювання найкращих рішень.

За словами міністра, він підтримує вимоги протестувальників, які, однак, має бути адаптовано до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС.

Він також нагадав, що уряд Польщі готовий задовольнити всі вимоги фермерів. Однак юридичне санкціонування всіх вимог, за словами Секерського, потребуватиме часу.

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«Немає підстав вважати, що те, що я обіцяв, не буде виконано», — запевнив він.

Нагадаємо

4 січня польські аграрії відновили блокаду руху фур поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині». Попередньо вона триватиме до 3 лютого.

Що вимагають фермери

Польські фермери вимагають отримання дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження в цьому році сільськогосподарського податку на рівні 2023 року та продовження можливості отримання позик для забезпечення ліквідності.

Напередодні заступник міністра сільського господарства РП Міхал Колодзєйчак зазначив, що міністерство погоджується на виконання всіх вимог фермерів. Водночас аграрії заявили, що не отримали відповідних письмових запевнень за підписом прем'єр-міністра. Це стало підставою для відновлення блокади кордону.

6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною у пунктах пропуску «Ягодин — Дорогуськ», «Краківець — Корчова», «Рава-Руська — Гребенне».

23 листопада до них приєднались польські аграрії у пункті пропуску «Шегині-Медика», висуваючи свої вимоги. З 24 грудня на період Різдвяних свят вони призупиняли блокаду кордону у цьому місці.