Соцмережа X запустить P2P-платежі

Колишній Twitter, а тепер X планує у 2024 році запустити P2P-платежі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Представники X вважають, що такі платежі відкриють більше корисних функцій і створять нові можливості для комерції. Водночас компанія не надала деталей, як працюватиме платіжний сервіс і коли планується його запуск.

P2P-платежі — переказ коштів від однієї фізичної особи до іншої без безпосередньої участі третьої сторони.

Раніше власник платформи Ілон Маск неодноразово заявляв, що хоче перетворити соціальну мережу на «додаток для всього». Також він повідомив, що X охопить половину глобальної фінансової системи.

Раніше «Мінфін» писав про те, що вартість Twitter (X) впала на 71% після покупки Маском, а Газета Financial Times прогнозує банкрутство X у 2024 році.

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