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1 січня 2024, 13:43

Соцмережа X (Twitter) Ілона Маска може збанкрутувати у 2024 році — FT

Газета Financial Times прогнозує банкрутство соцмережі X (колишня Twitter) у 2024 році. Головна причина — різке падіння доходів від реклами на 20%.

Газета Financial Times прогнозує банкрутство соцмережі X (колишня Twitter) у 2024 році.

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Це пов'язано з низкою факторів, зокрема, з ослабленням економіки та зростанням конкуренції з боку інших соціальних мереж, а також невдалими спробами створити нові джерела доходу в компанії.

Емоційні заяви Маска також вплинули на зниження доходів. Мільярдер неодноразово висловлював критику в адресу рекламодавців, які, на його думку, використовують X для поширення «токсичного контенту».

Фінансові результати X у 2023 році були досить скромними. Компанія зафіксувала збитки у розмірі $1,03 млрд при доходах у $5,04 млрд.

Якщо прогноз FT справдиться, це стане серйозним ударом для Маска, який придбав X у 2022 році за $44 млрд. Банкрутство компанії може поставити під загрозу його репутацію та негативно вплинути на його інші бізнес-проекти.

Читайте також: Соцмережа X планує заробити $100 мільйонів на політичній рекламі — Financial Times

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
1 січня 2024, 14:12
#
Нічого страшного, хай падає.
+
0
Roofil
Roofil
1 січня 2024, 14:48
#
Супер, гарна новина
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
1 січня 2024, 14:54
#
Фейсбук хай би з собою ще прихватила:)
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