На тлі відтоку великих рекламодавців у X заявили про 10 мільйонів нових користувачів

Гендиректорка X (Twitter) Лінда Яккаріно заявила, що лише у грудні на платформі зареєструвалось понад 10 мільйонів людей. Про це передає Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Криза соцмережі Ілона Маска

Компанія X рідко публікує данні про кількість своїх користувачів, тому порівняти цифри із грудневими показниками неможливо.

Останній час одна з найпопулярніших соцмереж X (колишній Twitter) переживає ненайкращу фінансову ситуацію. Компанія ризикує втратити $75 млн доходу від реклами до кінця року, адже великі бренди призупиняють свої маркетингові кампанії на платформі.

Кілька компаній, зокрема Apple, Disney, Warner Bros Discovery, Comcast, Lions Gate Entertainment, Paramount Globali IBM завили у листопаді, що призупиняють свою рекламу на X.

Передісторія

Нагадаємо, що у звіті Media Matters for America йдеться про те, що платформа розміщувала рекламу великих брендів, таких як Apple, поряд з антисемітським контентом, наприклад, мемами, що зображують нацизм як духовне пробудження, і цитатами Адольфа Гітлера, поданими в надихаючому стилі.

Читайте також: SpaceX Ілона Маска оцінили у $175 мільярдів

Зростання антисемітизму на платформі Х стало причиною відходу з соціальної мережі великої кількості рекламодавців. Так, компанія Apple відмовилась від реклами на платформі, що стало особливо великою втратою для X, оскільки технологічний гігант приніс соцмережі Маска $50 млн доходу в першому кварталі 2022 року.