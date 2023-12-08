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8 грудня 2023, 12:29

На тлі відтоку великих рекламодавців у X заявили про 10 мільйонів нових користувачів

Гендиректорка X (Twitter) Лінда Яккаріно заявила, що лише у грудні на платформі зареєструвалось понад 10 мільйонів людей. Про це передає Reuters.

Гендиректорка X (Twitter) Лінда Яккаріно заявила, що лише у грудні на платформі зареєструвалось понад 10 мільйонів людей.

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Криза соцмережі Ілона Маска

Компанія X рідко публікує данні про кількість своїх користувачів, тому порівняти цифри із грудневими показниками неможливо.

Останній час одна з найпопулярніших соцмереж X (колишній Twitter) переживає ненайкращу фінансову ситуацію. Компанія ризикує втратити $75 млн доходу від реклами до кінця року, адже великі бренди призупиняють свої маркетингові кампанії на платформі.

Кілька компаній, зокрема Apple, Disney, Warner Bros Discovery, Comcast, Lions Gate Entertainment, Paramount Globali IBM завили у листопаді, що призупиняють свою рекламу на X.

Передісторія

Нагадаємо, що у звіті Media Matters for America йдеться про те, що платформа розміщувала рекламу великих брендів, таких як Apple, поряд з антисемітським контентом, наприклад, мемами, що зображують нацизм як духовне пробудження, і цитатами Адольфа Гітлера, поданими в надихаючому стилі.

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Зростання антисемітизму на платформі Х стало причиною відходу з соціальної мережі великої кількості рекламодавців. Так, компанія Apple відмовилась від реклами на платформі, що стало особливо великою втратою для X, оскільки технологічний гігант приніс соцмережі Маска $50 млн доходу в першому кварталі 2022 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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JWT
JWT
8 грудня 2023, 13:22
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«10 міліонів ботів» виправив, не дякуйте
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