Google «обвалив» польський злотий на 32%: уряд країни розслідує збій пошукової системи

Польська влада з’ясовує причину збою в пошуковій системі Google, через який певний час там відображався занижений обмінний курс євро до польського злотого. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на TVN24.

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Міністерство фінансів Польщі офіційно звернулося до Google Poland з проханням надати інформацію про причини неправдивої публікації щодо курсу злотого.

Напередодні, 1 січня, ввечері деякі фінансові портали, зокрема Google, відображали курс євро на рівні 5,73 злотого, що означає зростання у 32% в порівнянні з курсом станом на 29 грудня. Плутанина також вплинула на обмінний курс долара, фунта стерлінгів і франка.

Різке нібито падіння злотого викликало стурбованість польських користувачів соцмереж, хоча до черг у банкомати так і не дійшло.

Відреагував і польський міністр фінансів Анджей Доманьський, який у Twitter (X) закликав до спокою і сказав, що «курс злотого, який сіє паніку, є „фейком“ (помилкою джерела даних)».

Через деякий час після відкриття ринків Азії курс нормалізувався на рівні 4,34 злотого за євро, вказує TVN24.

У коментарі телеканалу пресслужба Google пояснила, що її пошукові функції, включно з відображенням обмінного курсу, «покладаються на дані із зовнішніх джерел».

«Якщо повідомляється про неточності, ми зв'язуємося з постачальниками даних, щоб якомога швидше виправити помилки», — додали там.

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