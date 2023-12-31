Ціни на нафту у 2023 році впали на 10%

Наприкінці 2023 року ціни на нафтові ф'ючерси еталонних марок Brent та WTI впали на 10%, опустившись до мінімуму з 2020 року. Про це повідомляє Reuters.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В останній торговий день 2023 року, 29 грудня ціна нафти марки Brent складала $77,04 за барель, тоді як у компанії WTI — $71,65 за барель. В обох випадках ціни впали більш ніж на 10% відносно 2022 року, в якому ціни на нафту підвищувались.

Геополітична ситуація, та побоювання щодо видобутку нафти спричинили бурхливі торги у 2023 році, закріпивши зменшення ціни наприкінці року.

Видобуток нафти у США дещо знизився в жовтні 2023 року, до 13,248 млн барелів на добу.

ОПЕК+ скорочує видобуток приблизно на 6 мільйонів барелів на добу, що становить близько 6% світового постачання.

Прогноз на 2024 рік

Згідно з опитуванням прогнозів 34 економістів та аналітиків, що провело агентство Reuters, у 2024 році нафта марки Brent коштуватиме в середньому $82,56, що нижче за листопадовий прогноз у $84,43, оскільки вони очікують, що слабке зростання світової економіки обмежить попит на нафту. Підтримку цінам може надати геополітична напруженість.

Читайте також: Ангола оголосила про вихід з ОПЕК

Експерти сумніваються у здатності країн ОПЕК дотримуватись домовленостей щодо скорочення видобутку нафти. Як прогнозують, ОПЕК зустрінеться з послабленням попиту на свою нафту в першій половині 2024 року.

Після зменшення об'ємів видобутку та виходу Анголи з організації, ОПЕК зменшує свою частку на світовому ринку.

На світові ціни також впливатиме геополітична ситуація на Близькому сході. Атаки на кораблі у Червоному морі змусили великі компанії задумуватись про альтернативний Суецькому каналу шлях через всю Африку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за підсумками переговорів 4 червня 2023 року країни ОПЕК+ домовилися про зниження видобутку нафти на 1,4 млн барелів на добу з 1 січня 2024 року.