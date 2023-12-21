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21 грудня 2023, 18:06

Ангола оголосила про вихід з ОПЕК

Ангола, яка входить до двадцятки найбільших країн з видобутку нафти, оголосила про вихід зі складу Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК). Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеве агентство ANGOP.

Ангола, яка входить до двадцятки найбільших країн з видобутку нафти, оголосила про вихід зі складу Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК).
Фото: wikipedia.org

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Причина такого рішення

Зазначається, що рішення Анголи пов'язане з ініціативою ОПЕК+, в рамках якої було знижено цільовий показник видобутку нафти в Анголі до 1,11 млн барелів на добу.

Офіс міністра нафти Анголи у відповідь заявив, що направив ноту протесту ОПЕК у зв'язку з цим рішенням.

Країна оголосила, що незадоволена своєю квотою на 2024 рік і не планує її дотримуватися.

Ангола, яка вважається одним із найбільших виробників нафти та газу в Африці, входила до ОПЕК з 2007 року.

ОПЕК

ОПЕК було створено 1960 року нафтовидобувними країнами. Мета — контроль над світовими цінами на нафту.

До складу ОПЕК входять Алжир, Ангола, Еквадор, Габон, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Венесуела, Еквадор.

ОПЕК+

Однак 2016 року на тлі різкого падіння цін на нафту до ініціатив ОПЕК для контролю цін на нафту вирішили приєднатися ще 10 країн — Росія, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзія, Оман, Південний Судан і Судан. Так сформувався новий формат — ОПЕК+.

Джерело: Мінфін
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