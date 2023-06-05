За підсумками переговорів 4 червня країни ОПЕК+ домовилися про зниження видобутку нафти на 1,4 млн барелів на добу з 1 січня 2024 року. Про це повідомляє Reuters.

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Деталі угоди

Нова, розширена угода передбачає, що Саудівська Аравія скоротить видобуток на 1 млн барелів у липні.

«Скорочення Ер-Ріядом на 1 мільйон барелів на день може бути продовжено після липня, якщо це необхідно», — сказав міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз.

Як у найбільших постачальників нафти цільові рівні видобутку Саудівської Аравії та РФ на 2023 рік однакові — 10,478 млн барелів на добу.

ОПЕК+ викачує близько 40% світової нафти, тому її політичні рішення можуть мати значний вплив на ціни на нафту. ОПЕК+ уже ухвалювала рішення про скорочення на 2 мільйони барелів на добу, узгоджене минулого року, що становить 2% світового попиту.

У квітні організація також домовилася про раптове добровільне скорочення на 1,6 мільйона барелів на добу, яке набуло чинності в травні і діятиме до кінця 2023 року.