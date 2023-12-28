Всі соцвиплати взимку будуть профінансовані у повному обсязі — Гетманцев

Всі соціальні виплати у перші місяці 2024 року будуть вчасними і в повному обсязі. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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«Дуже багато запитань у звʼязку з останніми заявами деяких високопосадовців щодо соціальних виплат у січні-лютому. Відповім всім одразу. Жодної катастрофи немає. Все буде виплачено вчасно і в повному обсязі», — написав він у Telegram.

За словами Гетманцева, фінансування соціальних видатків, попри «надскладну ситуацію на фінансовому фронті», відбуватиметься так само, як і на початку війни.

Нагадаємо

Раніше міністр економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times завила, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року.