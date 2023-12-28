Всі соціальні виплати у перші місяці 2024 року будуть вчасними і в повному обсязі. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
28 грудня 2023, 9:03
Всі соцвиплати взимку будуть профінансовані у повному обсязі — Гетманцев
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«Дуже багато запитань у звʼязку з останніми заявами деяких високопосадовців щодо соціальних виплат у січні-лютому. Відповім всім одразу. Жодної катастрофи немає. Все буде виплачено вчасно і в повному обсязі», — написав він у Telegram.
За словами Гетманцева, фінансування соціальних видатків, попри «надскладну ситуацію на фінансовому фронті», відбуватиметься так само, як і на початку війни.
Нагадаємо
Раніше міністр економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times завила, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
И самый главный вопрос — из-за которого ни кто не хочет идти в ВСУ — это полноценная компенсация бизнессу и самозанятым — ибо мобилизация для такой категории — это прекращение и ликвидация деятельности, невыполнения обязанностей по контрактам и другие крайне негативные последсвия! А про компенсации и гарантии, нет ни слова в законах Украины!
Это главная причина по которой ни кто из моих близких не пойдет в ВСУ ни под каким предлогом!