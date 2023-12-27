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27 грудня 2023, 11:13

ЄС готує резервний план для підтримки України на 20 млрд євро, щоб обійти вето Угорщини — FT

Євросоюз готує резервний план на суму до 20 млрд євро для України, з використанням структури боргу, яка дозволяє обійти вето угорського премʼєра Віктора Орбана, пише Financial Times.

Євросоюз готує резервний план на суму до 20 млрд євро для України, з використанням структури боргу, яка дозволяє обійти вето угорського премʼєра Віктора Орбана, пише Financial Times.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомо Чиновники, які брали участь у переговорах, заявили, що одна модель, яка фінансується за рахунок боргу, набула поширення як найбільш практичний спосіб надати підтримку, якщо Орбан не відмовиться від свого вето на запланованому саміті 1 лютого.
Фото:depositphotos

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Чиновники, які брали участь у переговорах, заявили, що одна модель, яка фінансується за рахунок боргу, набула поширення як найбільш практичний спосіб надати підтримку, якщо Орбан не відмовиться від свого вето на запланованому саміті 1 лютого.

Ця схема передбачає надання країнами-учасницями гарантій бюджету ЄС, що дозволить Європейській комісії зайняти до 20 млрд євро на ринках капіталу для Києва наступного року, повідомили джерела. Точні умови все ще обговорюються, а остаточна сума буде встановлена відповідно до потреб України, додали вони.

Читайте: Угорщина наклала вето на виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС

Схема аналогічна структурі, яка використовувалася у 2020 році, коли комісія надала країнам ЄС дешеве фінансування на суму до 100 млрд євро для короткострокових програм підтримки праці під час пандемії Covid.

Важливо, що цей варіант не вимагатиме гарантій з боку всіх 27 країн-членів ЄС, за умови, що до основних учасників увійдуть країни з вищими кредитними рейтингами. Це дозволило б ЄС обійти вето Угорщини, оскільки це не вимагатиме одностайної підтримки.

Якщо лідери ЄС погодяться з цим планом 1 лютого, МВФ отримає гарантії надання наступного траншу фінансування для України на суму близько 900 млн доларів, повідомили джерела.

Інший резервний варіант, що розглядається, передбачає продовження використаної цього року структури фінансування, в рамках якої ЄС надав Україні дешеві кредити на суму 18 млрд євро, на строк від кількох місяців до року. Цей варіант вимагатиме згоди більшості країн. Але чиновники наголошують, що все ж кращим варіантом є схвалення незміненого пакета допомоги на 50 млрд євро, вперше запропонованого у червні, але заблокованого Угорщиною.

Незалежно від обраної моделі, ЄС пообіцяв Україні надати фінансування не пізніше березня, кажуть джерела.

Фінансування України попри угорське вето

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликає Україну бачити позитивний сигнал у голосуванні щодо бюджетної підтримки попри те, що угорський лідер Віктор Орбан заблокував її ухвалення, повідомляє Європейська правда.

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Президент Євроради стверджує, що ставив за мету зібрати голоси усіх 27 членів ЄС.

«Ми все ще здатні мати одностайні рішення. Це завжди складно. Але зараз ми вже побудували майже одностайність, всі крім одного голосу», — заявив він.

Утім, Шарль Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші.

«У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей „мегапакет“. І це — сигнал, який ми хочемо надіслати Україні», — заявив він.

Мішель не уточнив, чи піде ЄС на ухвалення рішення в обхід вето Орбана (у фінансових питаннях країни ЄС мають таку можливість), але наголосив, що ЄС виконає фінансові зобов’язання щодо допомоги Україні.

«У нас є різні інструменти, щоби забезпечити, що ми виконаємо свою політичну обіцянку», — сказав політик.

Джерело: Мінфін
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