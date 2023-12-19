Офіційний курс валют НБУ: Гривня впала до нового рекорду

Національний банк України встановив на 19 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,1924 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 17 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 19 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 40,59 грн.

До закриття міжбанку курс долара виріс на 15 копійок у купівлі та продажу. Євро виросло на 17 копійок у купівлі та продажу.

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Чому падає гривня

Раніше в НБУ заявили, що падіння курсу гривні пов'язане із сезонними факторами. Як зазначили в НБУ, ще до війни наприкінці року курс гривні дещо знижувався, адже попит на валюту зростав. Ця ж ситуація спостерігається і зараз.

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