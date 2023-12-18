Національний банк України встановив на 18 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,0211 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.
18 грудня 2023, 8:00
Офіційний курс валют: НБУ знизив курс гривні на дві копійки
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Валютний ринок
НБУ на 18 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 40,51 грн.
До закриття міжбанку курс долара виріс на 6 копійок у купівлі та продажу. Євро впало на 19 копійок у купівлі та продажу.
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Джерело: Мінфін
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