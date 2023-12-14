У Нацбанку пояснили, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 грудня 2023, 15:52

У Нацбанку пояснили, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень

Падіння курсу гривні пов’язано з сезонними факторами. Про це заявив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій під час брифінгу з монетарної політики.

Падіння курсу гривні пов’язано з сезонними факторами.
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Він зазначив, що ще до війни наприкінці року курс гривні дещо знижувався, адже попит на валюту зростав. Ця ж ситуація спостерігається і наразі.

«Збільшення попиту зумовило більш активну участь НБУ на ринку. Якщо середньоденний показник у листопаді був 112 млн грн, станом на грудень середній показник 147 млн грн», — заявив Гелетій.

Читайте також: Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 37 гривень

Керована гнучкість обмінного курсу

У НБУ також зазначили, що адаптація до режиму керованої гнучкості обмінного курсу пройшла успішно.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що валютний ринок залишився стійким після запровадження нового курсового режиму. Підвищений попит на валюту спостерігався лише в перші дні керованої гнучкості курсу, а надалі баланс попиту та пропозиції валюти поліпшився. Це позначилося й на зменшенні чистого продажу валюти НБУ.

У листопаді сальдо інтервенцій НБУ становило $2,5 млрд та було меншим, ніж у попередні місяці. НБУ щоденно компенсував структурний дефіцит валюти, даючи змогу курсу гривні коливатися як у бік зміцнення, так і в бік послаблення під впливом змін у балансі попиту та пропозиції на валютному ринку.

Пишний зазначив, що новий курсовий режим помітно пожвавив роботу міжбанківського ринку, зокрема суттєво зріс обсяг операцій між банками без участі НБУ.

«Збільшення глибини валютного ринку є важливим для зниження його чутливості до ситуативних чинників і підвищення курсової стійкості», — зазначив голова Нацбанку.

За його словами, посилився зв’язок між готівковим та безготівковим сегментами валютного ринку. Скасування обмежень для банків та небанківських фінансових установ на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню сприяло подальшій мінімізації різниці між курсом на готівковому ринку та офіційним курсом.

Читайте також: НБУ знизив облікову ставку до 15%

Пишний також підкреслив, що на ринку не відбувається нічого неочікуваного. Ринок повинен рухатися в обидва боки.

«Національний банк присутній на ринку для того, щоб відповідним чином зрізати ті коливання, які вважає насправді небезпечними для курсової стійкості», — зазначив ін.

За словами Пишного, нинішній курс валют — це курс за присутності НБУ, але визначається балансом попиту і пропозиції.

Позитивні результати гнучкості обмінного курсу

Голова НБУ назвав позитивні результати гнучкості обмінного курсу, серед яких:

  • в три рази поглибився валютний ринок без участі НБУ. Майже $90 млн середньоденні обсяги;
  • суттєво звузився спред між готівковим курсом (сірим курсом) і тим курсом, який визначається режимом керованої гнучкості.

«Все це є елементи нашої стратегії валютної лібералізації, результати якої ми прагнули досягнути аби далі забезпечити динаміку реалізації самої стратегії», — підкреслив Пишний.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
uxui
uxui
14 грудня 2023, 16:02
#
А шо с дефицитом платежного баланса, как править будете?
+
+15
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
14 грудня 2023, 16:55
#
Ніяк, це дефіцит зумовлений війною. Закінчиться війна і він сам зникне
+
0
uxui
uxui
14 грудня 2023, 16:59
#
Просто пропадет? Ого, так это волшебство получается
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
14 грудня 2023, 18:26
#
Просто Україні будуть не потрібні зброя, боєприпаси і пальне в такій кількості
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
14 грудня 2023, 16:25
#
Перетнув тому що коли ставка знижується курс нацвалюти падає. А інсайди з нбу тільки лінивий не знає там відомство диряве.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
14 грудня 2023, 16:57
#
Так і в доларах ставка Федрезерву наступного року знижуватиметься
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 грудня 2023, 16:48
#
Ого…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає BeQuickOrBeDead и 24 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами