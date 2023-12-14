У Нацбанку пояснили, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень

Падіння курсу гривні пов’язано з сезонними факторами. Про це заявив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій під час брифінгу з монетарної політики.

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Він зазначив, що ще до війни наприкінці року курс гривні дещо знижувався, адже попит на валюту зростав. Ця ж ситуація спостерігається і наразі.

«Збільшення попиту зумовило більш активну участь НБУ на ринку. Якщо середньоденний показник у листопаді був 112 млн грн, станом на грудень середній показник 147 млн грн», — заявив Гелетій.

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Керована гнучкість обмінного курсу

У НБУ також зазначили, що адаптація до режиму керованої гнучкості обмінного курсу пройшла успішно.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що валютний ринок залишився стійким після запровадження нового курсового режиму. Підвищений попит на валюту спостерігався лише в перші дні керованої гнучкості курсу, а надалі баланс попиту та пропозиції валюти поліпшився. Це позначилося й на зменшенні чистого продажу валюти НБУ.

У листопаді сальдо інтервенцій НБУ становило $2,5 млрд та було меншим, ніж у попередні місяці. НБУ щоденно компенсував структурний дефіцит валюти, даючи змогу курсу гривні коливатися як у бік зміцнення, так і в бік послаблення під впливом змін у балансі попиту та пропозиції на валютному ринку.

Пишний зазначив, що новий курсовий режим помітно пожвавив роботу міжбанківського ринку, зокрема суттєво зріс обсяг операцій між банками без участі НБУ.

«Збільшення глибини валютного ринку є важливим для зниження його чутливості до ситуативних чинників і підвищення курсової стійкості», — зазначив голова Нацбанку.

За його словами, посилився зв’язок між готівковим та безготівковим сегментами валютного ринку. Скасування обмежень для банків та небанківських фінансових установ на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню сприяло подальшій мінімізації різниці між курсом на готівковому ринку та офіційним курсом.

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Пишний також підкреслив, що на ринку не відбувається нічого неочікуваного. Ринок повинен рухатися в обидва боки.

«Національний банк присутній на ринку для того, щоб відповідним чином зрізати ті коливання, які вважає насправді небезпечними для курсової стійкості», — зазначив ін.

За словами Пишного, нинішній курс валют — це курс за присутності НБУ, але визначається балансом попиту і пропозиції.

Позитивні результати гнучкості обмінного курсу

Голова НБУ назвав позитивні результати гнучкості обмінного курсу, серед яких:

в три рази поглибився валютний ринок без участі НБУ. Майже $90 млн середньоденні обсяги;

суттєво звузився спред між готівковим курсом (сірим курсом) і тим курсом, який визначається режимом керованої гнучкості.

«Все це є елементи нашої стратегії валютної лібералізації, результати якої ми прагнули досягнути аби далі забезпечити динаміку реалізації самої стратегії», — підкреслив Пишний.