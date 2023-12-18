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18 грудня 2023, 13:10

Goldman знизив прогноз цін на нафту Brent на 2024 рік

Інвестиційний банк Goldman Sachs знизив прогноз цін на нафту марки Brent у 2024 році на $10 за барель до $70−90 на тій підставі, що додаткові постачання нафти зі США обмежать зростання цін на нафту, пише Reuters.

Інвестиційний банк Goldman Sachs знизив прогноз цін на нафту марки Brent у 2024 році на $10 за барель до $70−90 на тій підставі, що додаткові постачання нафти зі США обмежать зростання цін на нафту, пише Reuters.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПрогноз банку«Ми, як і раніше, очікуємо, що ціни будуть знаходитися в межах діапазону та помірної волатильності цін у 2024 році.
Фото:depositphotos

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Прогноз банку

«Ми, як і раніше, очікуємо, що ціни будуть знаходитися в межах діапазону та помірної волатильності цін у 2024 році. Підвищені резервні потужності мають обмежити зростання цін», — заявили аналітики банку.

Інвестиційний банк тепер очікує, що Brent відновиться до піку $85 за барель до середини 2024 року і становитиме $81/80 у 2024/2025 році порівняно з $92 раніше.

Читайте: Аналітики Уолл-стріт передбачили відновлення цін на нафту у 2024 році

На початку цього тижня нафта Brent торгувалася на позначці $77, що на 20% нижче від багатомісячних максимумів, досягнутих у вересні. Марка West Texas Intermediate коштує близько $72 за барель.

У банку очікують, що видобуток сирої нафти в США досягне 11,4 млн барелів на добу в четвертому кварталі наступного року, і підвищили прогноз зростання загального обсягу поставок вуглеводнів у США в 2024 році до 0,9 млн барелів.

Читайте: Аналітики Morgan Stanley підвищили прогноз цін на нафту марки Brent

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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neverice
neverice
18 грудня 2023, 14:47
#
Недовго їм ще жирувати. Кожен проданий електромобіль знижує споживання нафти на 15 барелів на рік. Вже продається більше 10 млн таких машин в рік і ця цифра продовжує рости на 30%. Отже, вже мінус 150 млн барелів. А це близько 0,5% світового видобутку. З одного боку — небагато. З іншого — з кожним роком буде все більше. І окремим країнам буде все важче підтримувати ціну, знижуючи видобуток, бо на ринку, що скорочується буде вже цікавіше продати хоч і дешевше, але більше. І перші ознаки цього ми вже спостерігаємо — ОПЕК все важче проводити синхронні обмеження видобутку, яких тільки за цей рік було вже три чи чотири.
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