Goldman знизив прогноз цін на нафту Brent на 2024 рік

Інвестиційний банк Goldman Sachs знизив прогноз цін на нафту марки Brent у 2024 році на $10 за барель до $70−90 на тій підставі, що додаткові постачання нафти зі США обмежать зростання цін на нафту, пише Reuters.

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Прогноз банку

«Ми, як і раніше, очікуємо, що ціни будуть знаходитися в межах діапазону та помірної волатильності цін у 2024 році. Підвищені резервні потужності мають обмежити зростання цін», — заявили аналітики банку.

Інвестиційний банк тепер очікує, що Brent відновиться до піку $85 за барель до середини 2024 року і становитиме $81/80 у 2024/2025 році порівняно з $92 раніше.

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На початку цього тижня нафта Brent торгувалася на позначці $77, що на 20% нижче від багатомісячних максимумів, досягнутих у вересні. Марка West Texas Intermediate коштує близько $72 за барель.

У банку очікують, що видобуток сирої нафти в США досягне 11,4 млн барелів на добу в четвертому кварталі наступного року, і підвищили прогноз зростання загального обсягу поставок вуглеводнів у США в 2024 році до 0,9 млн барелів.

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