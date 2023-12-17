Аналітики Уолл-стріт очікують відновлення цін на нафту наступного року, хоча зростання не буде значним, пише Bloomberg.
Аналітики Уолл-стріт передбачили відновлення цін на нафту у 2024 році
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Прогноз аналітиків
Прогноз п'яти великих американських інвестиційних банків за ціною нафти Brent у 2024 році становить у середньому близько $85 за барель порівняно з поточним рівнем $76,6 за барель.
Найнижчу оцінку дав Citigroup — його аналітики очікують середню ціну в 2024 році на рівні $75 за барель, тоді як у аналітиків Goldman Sachs найвища прогнозна ціна — $92 за барель.
За прогнозами, 2024 року світовий попит на нафту продовжуватиме зростати порівняно з рекордними рівнями цього року, чому сприятиме збільшення попиту з боку Китаю, пише агентство.
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Аналітики, як і раніше, розходяться в думках щодо масштабів збільшення попиту і того, наскільки він буде задоволений зростанням постачання нафти.
Прогнози аналітиків щодо цін на нафту стали обережнішими порівняно з минулим роком. Citigroup у грудні 2022 року прогнозував, що середня вартість Brent цього року становитиме близько $80 за барель, що виявилося близьким до реальності значенням.
Декілька експертів ринку передбачали, що нафта повернеться до $100 за барель у 2023 році, проте їхні прогнози не справдилися через збільшення видобутку в США, Гайані та Ірані. Цього року на максимумі ф'ючерси на нафту марки Brent піднімалися лише до $97,69 за барель на торгах 28 вересня.
У Citigroup очікують, що на світовому ринку нафти наступного року спостерігатиметься профіцит. Експерти попередили, що зростання попиту на нафту у світі стримується перешкодами економічного характеру та енергетичним переходом, а також високим обсягом поставок зі США, тому банк очікує, що ОПЕК+ доведеться зберегти більш глибокі обмеження щодо видобутку просто, щоб захистити ціни на поточних рівнях. У банку очікують на стабілізацію цін на нафту в 2024 році.
Аналітик JPMorgan Chase Наташа Канева прогнозує, що наступного року середня ціна на нафту складе $83 за барель. З червня банк очікував, що середня ціна нафти у 2023 році буде на рівні $81 за барель, що близько до фактичного середнього показника $82,3.
Експерт Morgan Stanley Мартін Ретс прогнозує, що наступного року вартість Brent складе в середньому $85 за барель, а Франсіско Бланч із Bank of America очікує середню ціну нафти на рівні $90 за барель.
Найоптимістичніший прогноз щодо нафти дали експерти банку Goldman Sachs. За їхніми прогнозами, наступного року світовий попит на нафту зросте на 1,6 млн барелів на день порівняно з рівнем 2023 року, а основні члени ОПЕК суворо контролюватимуть поставки.
На думку аналітиків, це призведе до невеликого дефіциту на ринку та збереже ціни в діапазоні від $80 до $100 за барель.
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