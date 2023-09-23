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23 вересня 2023, 14:07 Читать на русском

Аналітики Morgan Stanley підвищили прогноз цін на нафту марки Brent

На думку аналітиків американського банку Morgan Stanley, у четвертому кварталі 2023 року еталонна марка нафти Brent коштуватиме $95 за барель (+$12,5 порівняно з попереднім прогнозом). Про це повідомляє голова парламентського Комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.

На думку аналітиків американського банку Morgan Stanley, у четвертому кварталі 2023 року еталонна марка нафти Brent коштуватиме $95 за барель (+$12,5 порівняно з попереднім прогнозом).
Фото: freepik.com

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Оновлені оцінки на 2024 рік

  • І квартал — $92,5 (+$12,5 до попереднього прогнозу);
  • ІІ квартал — $90 (+$10);
  • ІІІ квартал — $87,5 (+$7,5);
  • ІV квартал — $85 (+$5).

У банку зазначили, що ринок може бути дефіцитним протягом кількох кварталів, насамперед через рішення Саудівської Аравії та росії скоротити видобуток нафти.

Однак вартість вище $100 за барель оцінюється банком наразі як «натягнута».

Гетманцев також зазначив, що на цьому тижні ціни на нафту досягли найвищого рівня за останні 10 місяців.

«З червня нафта подорожчала майже на 30%, і це привернуло додаткову увагу ринкових спекулянтів, які різко пожвавили операції з похідними цінними паперами, прив’язаними до нафти, що додає цінам на сировину додаткову нестабільність на додачу до скорочення видобутку», — заявив Гетманцев.

Варто зазначити, що зростання цін на нафту добре відображається на цінах на АЗС. За тиждень пальне в Україні подорожчало ще на гривню за літр.

Ціни на нафту еталонних марок станом на 22 вересня

  • Brent — $92,36 за барель.
  • WTI — $90,03 за барель.
  • Urals — $78,59 за барель.

Нижче наведено динаміку зміни цін на маркерні сорта нафти (Brent, WTI, а також російської Urals) за останні три місяці в графічному вигляді:

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що аналітики JPMorgan попередили, що ціна на нафту марки Brent може найближчим часом сягнути $120 за барель.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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