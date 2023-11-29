Україна виконала майже всі вимоги щодо вступу до ЄС — фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у вівторок, що Україна виконала майже всі вимоги, висунуті ЄС для початку переговорів про вступ, напередодні ключового саміту Європейської Ради в грудні, повідомляє Politico.

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«Україна виконала всі необхідні вимоги майже з усіх семи кроків, які ми просили її зробити, коли вона стала країною-кандидатом» зазначила фон дер Ляєн на заході, який організувало видання.

Президент Єврокомісії також зазначила, що її глибоко вражає те, як Україна проводить «глибокі структурні реформи», водночас ведучи екзистенційну війну.

Очікується, що Євросоюз оголосить про початок переговорів щодо вступу України після саміту лідерів ЄС у середині грудня в Брюсселі.