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13 грудня 2023, 13:42

Додаткове фінансування України потрібно схвалити до Різдва — Байден

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити рішення про виділення додаткової фінансової допомоги для України до Різдва. Про це повідомляє Європейська правда.

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити рішення про виділення додаткової фінансової допомоги для України до Різдва.
Фото: facebook.com/joebiden

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Звернення Байдена

Це вже не перше звернення американського президента до депутатів. Байден просить не допустити подальшого відкладання допомоги для України.

«Якщо Конгрес піде на святкову паузу до того, як схвалить додаткове фінансування для допомоги Україні — це був би найкращий подарунок путіну. Закликаю їх зробити правильну річ», — сказав президент США.

Байден опублікував заяву невдовзі після зустрічі з Володимиром Зеленським.

Що кажуть у Конгресі

Тим часом лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Конгрес навряд чи схвалить додатковий пакет фінансування для України до Різдва, оскільки в парламенті немає консенсусу. Республіканці вважають, що кошти передусім необхідно направити на захист кордону з Мексикою для врегулювання міграції.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на $200 мільйонів.

Після зустрічі із Зеленським Байден заявив, що його адміністрація продовжить допомогу Україні, але попередив, що можливості це робити вичерпуються через відсутність схваленого Конгресом додаткового фінансування.

Читайте також: Нові структурні маяки МВФ: що повинна виконати Україна

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
13 грудня 2023, 14:00
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Еще двое законодателей рассказали, что Зеленский «пытался разубедить» их в том, что коррупция остается серьезной проблемой в Украине и является причиной не предоставлять новые американские средства. Их слова приводит CNN. «Я думаю, что понятие коррупции возникло потому, что некоторые (конгрессмены — Ред.) сказали, что мы не можем этого сделать, потому что люди (чиновники в Украине — Ред.) будут покупать яхты на эти деньги. Зеленский переубеждал тем, что он проводит реформы, которые он разработал с МВФ и ЕС», — заявил сенатор-республиканец Том Тиллис.
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Krop06
Krop06
13 грудня 2023, 14:06
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