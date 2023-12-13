Додаткове фінансування України потрібно схвалити до Різдва — Байден

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити рішення про виділення додаткової фінансової допомоги для України до Різдва. Про це повідомляє Європейська правда.

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Звернення Байдена

Це вже не перше звернення американського президента до депутатів. Байден просить не допустити подальшого відкладання допомоги для України.

«Якщо Конгрес піде на святкову паузу до того, як схвалить додаткове фінансування для допомоги Україні — це був би найкращий подарунок путіну. Закликаю їх зробити правильну річ», — сказав президент США.

Байден опублікував заяву невдовзі після зустрічі з Володимиром Зеленським.

Що кажуть у Конгресі

Тим часом лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Конгрес навряд чи схвалить додатковий пакет фінансування для України до Різдва, оскільки в парламенті немає консенсусу. Республіканці вважають, що кошти передусім необхідно направити на захист кордону з Мексикою для врегулювання міграції.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на $200 мільйонів.

Після зустрічі із Зеленським Байден заявив, що його адміністрація продовжить допомогу Україні, але попередив, що можливості це робити вичерпуються через відсутність схваленого Конгресом додаткового фінансування.

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